Arda Güler Yıkıldı

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada, Real Madrid 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı.

Eflatun-beyazlıların gollerini 58. dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78. dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Espanyol'un tek golü ise 54. dakikada Thibaut Courtois'un kendi kalesine attığı golle geldi.

ARDA'YI YIKAN GELİŞME

Milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başlayarak 55. dakikada Vinicius Junior ile değiştirildi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, puanını 14'e çıkararak 2. sıraya yükseldi ve lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Espanyol ise 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

Real Madrid, ligin 7. haftasında 24 Eylül'de Alaves'i konuk edecek. Espanyol ise evinde Villarreal ile karşılaşacak.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ailesinin kökenleri Bolu'nun Mengen ilçesine dayanmaktadır. Futbola 9 yaşında, şehrinin takımı Gençlerbirliği'nin altyapısında başlamıştır.

Arda, futbol kariyerine Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında dikkat çekerek adım atmıştır. Bu maçta, Serhat Pekmezci tarafından fark edilmiştir. Ardından Pekmezci, Fenerbahçe’nin sportif direktörü Damien Comolli ve başkan Ali Koç’a Arda’nın görüntülerinden oluşan bir DVD sunmuştur. Koç, Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ile iletişime geçerek, 20 Şubat 2019 tarihinde 150 bin liralık bonservis ücretiyle Arda’yı Fenerbahçe'ye transfer etmiştir. Kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınarak kulübün genç takımında oynamaya başlamıştır.

ARDA'NIN FENERBAHÇE SERÜVENİ

Arda, 13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. U19 Süper Ligi’nde 19 maçta 7 gol ve 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Medipol Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol ve 1 asistle büyük bir performans sergiledi. 2021 sezonunda Fenerbahçe'nin kupa şampiyonu olmasında önemli rol oynadı ve finaldeki maçta 1 asistle en iyi oyuncu seçildi.

2022 yılında UEFA Konferans Ligi play-off maçında oynadığı oyunla dikkat çekti ve 20 Şubat 2022’de Hatayspor karşısında maçın oyuncusu seçildi. 13 Mart 2022’de Alanyaspor’a karşı attığı gol, Arda’nın profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu ve onu Fenerbahçe tarihinin en genç gol atan oyuncusu yaptı.

2023 YILI VE REAL MADRİD'E TRANSFER

Arda Güler, 2 Nisan 2023'te Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer aldı ve maçta önemli katkılarda bulundu. 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Arda, 6 Temmuz 2023 tarihinde Real Madrid ile 6 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, Arda’nın transferi için 20 milyon avro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak ek 10 milyon avro bonus ödemesi almıştır.

Real Madrid ile ilk kupasını 14 Ocak 2024'te kazandı ve kulüpteki ilk golünü 10 Mart 2024'te Celta Vigo’ya karşı attı. Böylece Arda, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etti. Arda Güler, genç yaşta elde ettiği başarılarla Türk futbolunun önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi