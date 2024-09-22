Galatasaray Zaferinin Ardından... Yiğit Bulut 'Baba Parası' Diyerek Hedef Aldı

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’tan manidar bir paylaşım geldi.

Maçın ardından paylaşımda bulunan Yiğit Bulut, Ali Koç’un ismini vermeden dikkat çeken bir mesaj verdi. Bulut’un mesajında, “Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz” ifadeleri görenlerin dikkatinden kaçmadı.

'DEDE PARASIYLA OLMAZ...'

Galatasaray’ın zaferinin ardından Twitter’dan Japonya’daki arkadaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Bulut’un üstü kapalı olarak Ali Koç’a yönelik ifadeler kullandığı iddia edildi. Bulut paylaşımında, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı. Bana şu cümleyi söyledi ve telefonu kapattı: 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz. Kendinde bir değer yoksa boşuna çırpınma.' Haklı gibi geldi!" diye yazdı.

Bulut, paylaşımında bir de Yalçın Küçük’e atıf yaparak, “Belki de Yalçın Küçük haklı! Zaman gösterecek!" dedi. Bulut’un paylaşımları, Ali Koç’un aile mirasına gönderme şeklinde yorumlandı.