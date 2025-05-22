3 Ayda Tamamladı, 1 Dakikada Servet Kazandı! Her Ay Topluyor, Paraya Para Demiyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Hakan Ören, 3 ayda sıradışı bir işe adım attı. 3 aylık hazırlığın ardından kendi tesisini kuran Ören, akrep zehri üretimine başladı. Her biri özenle yetiştirilen yüzlerce akrepten ayda yalnızca 1 gram zehir elde edilebiliyor. Her bir hayvanın sağımı yaklaşık 1 dakika sürerken, işlem oldukça dikkat ve hassasiyet gerektiriyor.

AKREPLERLE TANIŞMASI ÇİFTLİK EVİNDE BAŞLADI

Güzelçamlı Mahallesi’ndeki çiftlik evinin bahçesinde ilk kez karşılaştığı "Anadolu sarı akrebi" ile bu işe yönelen Hakan Ören, üç yıl boyunca bu canlıların yapısını ve zehrin kullanım alanlarını araştırdı. Öğrendikleriyle harekete geçen genç girişimci, gerekli izinleri alarak 500 metrekarelik alana akrep üretim ve sağım tesisi kurdu.