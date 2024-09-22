Arda İlk 11'de Başladı, Real Madrid Farka Koştu

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Arda maça ilk 11'de başladı.

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Arda İlk 11'de Başladı, Real Madrid Farka Koştu

İspanya La Liga’nın 6’ıncı haftasında, milli yıldız Arda Güler’in takımı Real Madrid sahasında Espanyol’a gol olup yağdı. Arda’nın ilk 11’de başladığı karşılaşma 4-1’lik Madrid ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.

Arda Güler’in ilk 11’de başladığı karşılaşmada Real Madrid’in gollerini 58. dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78. dakikada ise Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydederken, Espanyol’un tek golünü ise 54. dakikada Courtois kendi kalesine attı.

Arda oyundan 55’inci dakikada alınırken yerini Vinicius Jr’ye bıraktı. Vinicius maçı 1 gol 1 asistle tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Real Madrid puanını 14’e çıkarırken, Espanyol 7 puanda kaldı.

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