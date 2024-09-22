Engin Polat'tan Fenerbahçe Yönetimine: 'Yönetemiyorsanız Bırakın'

Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı başta olmak üzere takıma büyük tepki gösterdi. Fenerbahçe'ye bir tepki de sarı-lacivertli takımın taraftarı olarak bilinen Engin Polat'tan geldi.

"YÖNETEMİYORSANIZ BIRAKIN"

Engin Polat, Fenerbahçe'nin maç sonu paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı ve altına 'Yönetemiyorsanız bırakın' notunu düştü.

Polat'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

10 AY HAPİSTE KALDI

Kara para aklama davasında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tahliye kararı çıkmış ve serbest bırakılmışlardı.

Engin Polat, yaklaşık 10 ay hapiste kaldı.