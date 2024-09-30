Beşiktaş 3 Puanı 3 Golle Aldı

Beşiktaş, Kayseri deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı. Kara kartal, bu skorla puanını 16'ya çıkardı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş 3 Puanı 3 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş adeta gol olup yağdı.

İkinci yarı da golsüz devam ederken sahneye Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çıktı ve 56. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

78. dakikada ise Beşiktaş'ın golcü ismi Ciro Immobile penaltıdan skoru 2-0'a getiren golü attı.

88. dakikada Bellona Kayserispor'un penaltısı VAR'da iptal edilirken 90+1'de İtalyan golcü Ciro Immobile takımını üçüncü ve kendisinin ikinci golünü attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16 yaptı. Bellona Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

Etiketler
Beşiktaş Kayserispor
Son Güncelleme:
Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor Tıkanmış Duş Giderini En Hızlı Açan Teknik! Tesisatçıya Gerek Kalmıyor
Samuel Eto'o Futboldan Men Edildi Samuel Eto'o Futboldan Men Edildi
Maça Çıkmama Krizi 6 Dakika Sürdü Maça Çıkmama Krizi 6 Dakika Sürdü
Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var... Yapı Kredi Ekim Promosyonu Belli Oldu! Emeklilere Zamlı Ödeme Var...