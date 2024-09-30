Beşiktaş 3 Puanı 3 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş deplasmanda Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş adeta gol olup yağdı.

İkinci yarı da golsüz devam ederken sahneye Beşiktaş'ta Gedson Fernandes çıktı ve 56. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

78. dakikada ise Beşiktaş'ın golcü ismi Ciro Immobile penaltıdan skoru 2-0'a getiren golü attı.

88. dakikada Bellona Kayserispor'un penaltısı VAR'da iptal edilirken 90+1'de İtalyan golcü Ciro Immobile takımını üçüncü ve kendisinin ikinci golünü attı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16 yaptı. Bellona Kayserispor ise 3 puanda kaldı.