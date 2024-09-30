Samuel Eto'o Futboldan Men Edildi
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Eto'o futboldan men cezası aldı.
FIFA, Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’yu futboldan men etti.
FIFA Disiplin Kurulu, "Saldırgan davranış ve fair play ilkelerinin ihlali" ile "Uygunsuz” davranışları nedeniyle Samuel Eto’o’yu 6 aylığına futboldan men etti.
Bu ceza ile birlikte Eto’o’nun Kamerun’u temsilen hiçbir maça gidemeyeceği kaydedildi.
Dünyaca ünlü FIFA U-20 Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Brezilya - Kamerun maçında uygunsuz davranışlarda bulunmuştu.
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