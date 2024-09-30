Mourinho'nun Vazgeçilmeziydi: Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun sol arka adalesinde ödem ve yırtık tespit edildiği bildirildi.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün sakatlandığın duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Söyüncü’nün sol arka adelede kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Söyüncü teknik direktör Jose Mourinho'nun savunmada vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün hastanede yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edildi."
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