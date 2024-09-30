Mourinho'nun Vazgeçilmeziydi: Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncunun sol arka adalesinde ödem ve yırtık tespit edildiği bildirildi.

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Mourinho'nun Vazgeçilmeziydi: Fenerbahçe'nin Yıldızından Kötü Haber

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının ardından yıldız savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün sakatlandığın duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Söyüncü’nün sol arka adelede kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Söyüncü teknik direktör Jose Mourinho'nun savunmada vazgeçilmezleri arasında yer alıyordu.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün hastanede yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edildi."

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