Aziz Yıldırım Galatasaray İddialarına Patladı

Galatasaray’ın İstanbul’un Florya’da yapacağı inşaatlara teklif vereceği iddiaları ortalığı karıştıran Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım sonunda patladı. Yıldırım cephesinden iddialara ilişkin açıklama geldi.

İddiaları yalanlayan Yıldırım, “öz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır” ifadelerini kullanan Yıldırım açıklamasının tamamında şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın Florya'da yapacağı inşaatlara teklif vereceğim yazılmaktadır. Aziz Yıldırım olarak 20 yılı aşkın süredir inşaat işiyle ilgilenmiyorum. Şu an yalnızca gemi inşaatı sektöründe faaliyet göstermekteyim. Söz konusu haber doğru değil. Kaynak gösterdiğiniz yer benimle ilgili sürekli asılsız haberler yapmaktadır. Böyle yalan haber yapmak habercilik etiğine yakışmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum."