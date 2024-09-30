Adanaspor Başkanı İstifa Etti

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, dün, takımın Çorum FK karşısında yaşadığı yenilginin ardından "sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle" istifa ettiğini duyurdu.

Adanaspor Başkanı İstifa Etti

Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu’nda 2-0’lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı’yı istifaya davet etti. İstifa çağrılarının ardından Bostancı, kulübün internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, "sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle" istifa ettiğini belirtti. Açıklama şöyle:

"Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Adanaspor'da Ciccolini Dönemi BittiAdanaspor'da Ciccolini Dönemi BittiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana
İtalya'yı Sarsan Ölüm: Ünlü Eski Futbolcu Ölü Bulundu Ünlü Eski Futbolcu Ölü Bulundu
Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo Köfteyi Doğru Pişirmenin Yolu - Kasap Köfte Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Antrenman Yaparken Fenalaşan Başpehlivan Ali Altun Yaşamını Yitirdi Fenalaşan Başpehlivan Yaşamını Yitirdi
Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe Karadeniz'de Yer Alıyor! Ege Kasabalarını Aratmayan Cennet İlçe