Adanaspor Başkanı İstifa Etti

Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu’nda 2-0’lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı’yı istifaya davet etti. İstifa çağrılarının ardından Bostancı, kulübün internet sitesinden açıklama yayımladı.

Açıklamada, "sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle" istifa ettiğini belirtti. Açıklama şöyle:

"Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak: İHA