İtalya'yı Sarsan Ölüm: Ünlü Eski Futbolcu Ölü Bulundu

İtalya Serie A’da forma giyen eski futbolcu Andrea Capone 43 yaşında otel odasında cansız halde bulundu.

Capone’nin 43 yaşında hayatını kaybettiği bildirilirlen, ünlü eski futbolcunun cansız bedeninin İtayla’nın Cagliari kentinde lüks bir otelin odasında bulundu.

İtalyan basını, Capone’nin ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre, düşme sonucunda kafa travması olduğunu yazdı.

Yıldız oyuncunun ölümüne ilişkin Cagliari'den yapılan açıklamada "Her zaman profesyonelliği, adanmışlığı ve tutkusuyla tanınan bir çocuk" denildi.