Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a Ziyaret

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı.

TALİMAT GÜRCİSTAN'DAN GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi. Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi.

Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ZİYARET

Serhat Akın'a düzenlenen saldırı futbol camiasında tepkiyle karşılandı. Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, silahlı saldırıyı kınadığı bir açıklamada bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasında, "Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım bugün ise Akın'ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem