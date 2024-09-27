Aziz Yıldırım Duyar Duymaz Harekete Geçti! Serhat Akın Saldırısının Arkasında Kim Var?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün ve milli takımın eski oyuncusu Serhat Akın'a dün gece gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerini ileten Aziz Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

"Bir dönem Futbol takımımızın formasını terletmiş ve şampiyonluklarımızda emeği geçmiş eski futbolcumuz Serhat Akın’a dün gece yapılan silahlı saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Yapılan bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Devletimizin ilgili birimlerinden beklentim, yapılan bu saldırının faillerinin ve arkasındakilerin hızlıca ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanması ve gereken cezaları almalarının sağlanmasıdır. Eski futbolcumuz Serhat Akın’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."