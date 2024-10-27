Galatasaray'da Osimhen Yuvadan Uçuyor... Ama Nereye?

Galatasaray'da yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılan Osimhen'in yeni adresine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. İspanya basınında yer alan haberlerde yıldız oyuncunun Suudi Arabistan'a gidebileceği bildirildi.

Galatasaray'da Osimhen Yuvadan Uçuyor... Ama Nereye?

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Osimhen’in olası yeni adresini açıkladı.

Avrupa devlerini Napoli’nin kapısında adeta sıraya sokan Osimhen’in yeni adresi merak konusu olurken, Fichajes'te yer alan haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği bildirildi.

Galatasaray'da Osimhen Yuvadan Uçuyor... Ama Nereye? - Resim : 1

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Osimhen’in sıradaki rotasının Suudi Arabistan olabileceği çünkü Suudi ekiplerinin Napoli’nin talep ettiği rakamları verebileceği belirtildi.

Nijeryalı golcünün iyi bir sözleşmeye imza atabileceği detayına da söz konusu haberde yer verildi.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe GeçtiGalatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe GeçtiSpor
Süper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: En Çok Değer Kaybeden Futbolcular Belli OlduSüper Lig'de Piyasa Değerleri Güncellendi: En Çok Değer Kaybeden Futbolcular Belli OlduSpor

Etiketler
Galatasaray Napoli
'Dubai Çikolatası' Çılgınlığı Büyüyor! Ayşe Ana Siparişlere Yetişemiyor 'Dubai Çikolatası' Çılgınlığı Büyüyor! Ayşe Ana Siparişlere Yetişemiyor
Ünlü Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 2 Burca Eski Sevgili Sürprizi! 4 Burca İse Gözyaşları... Ünlü Astrolog Dinçer Güner Açıkladı: 2 Burca Eski Sevgili Sürprizi! 4 Burca İse Gözyaşları...
Derbi İçin Nefesler Tutuldu: Mertens'in '100' Heyecanı Mertens'in '100' Heyecanı
Beşiktaş Genel Kurulu Savaş Alanına Döndü: Yumruklar Konuştu, Sandalyeler Havada Uçuştu Yumruklar Konuştu, Sandalyeler Havada Uçuştu