Galatasaray'da Osimhen Yuvadan Uçuyor... Ama Nereye?

Galatasaray’ın Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını Osimhen’in olası yeni adresini açıkladı.

Avrupa devlerini Napoli’nin kapısında adeta sıraya sokan Osimhen’in yeni adresi merak konusu olurken, Fichajes'te yer alan haberde, Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği bildirildi.

Galatasaray’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Osimhen’in sıradaki rotasının Suudi Arabistan olabileceği çünkü Suudi ekiplerinin Napoli’nin talep ettiği rakamları verebileceği belirtildi.

Nijeryalı golcünün iyi bir sözleşmeye imza atabileceği detayına da söz konusu haberde yer verildi.