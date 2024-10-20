Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe Geçti

Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Osimhen dün Antalyaspor’a karşı attığı golle tarihe geçti. Osimhen, bu sıralamada Cristiano Ronaldo’nun ardından ikinci sıraya yerleşti.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe Geçti

Sarı Kırmızılı ekip, Antalyaspor deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönerken Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen’in attığı gol geceye damgasını vurdu. Osimhen’in golü hem Türkiye’de hem dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

OSİMHEN TARİHE GEÇTİ

Osimhen’in attığı röveşata golünde ulaştığı 2.32’lik yükseklik, dünya tarihinde 2.30 barajını geçen ikinci gol oldu.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe Geçti - Resim : 1

REKOR RONALDO'DA

Bu kulvardaki rekor ise Portekizli dünya starı Cristiano Ronaldo’da bulunuyor. Portekizli yıldızın, 2017-2018 sezonunda Real Madrid formasıyla çıktığı Juventus deplasmanında attığı röveşata golünde ulaştığı yükseklik 2.38 olarak ölçülmüştü.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe Geçti - Resim : 2

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

Galatasaray'ın Yıldız Golcüsü Osimhen Tarihe Geçti - Resim : 3

Okan Buruk'tan Beşiktaş ve Osimhen CevabıOkan Buruk'tan Beşiktaş ve Osimhen CevabıSpor

Osimhen'den Samimi AçıklamalarOsimhen'den Samimi AçıklamalarSpor

Kaynak: AA

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