Messi Yine Yaptı Yapacağını: 11 Dakikada Üç Gol

ABD’de MLS’te sezonun son maçında New England Revolution'ı 6-2 mağlup eden Inter Miami Supporters' Shield'ın sahibi oldu. Messi yine geceye damga vuran isim oldu.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli dünya yıldızının 11 dakikada hat-trick yapması dikkat çekti.

New England Revolution ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero ile 2 gol bulabildi.