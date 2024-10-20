Messi Yine Yaptı Yapacağını: 11 Dakikada Üç Gol

MLS ekiplerinden Inter Miami, sezonun son maçında New England Revolution'a karşı gol olup yağdı. Messi 11 dakikada hat-trick yaptı.

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Messi Yine Yaptı Yapacağını: 11 Dakikada Üç Gol

ABD’de MLS’te sezonun son maçında New England Revolution'ı 6-2 mağlup eden Inter Miami Supporters' Shield'ın sahibi oldu. Messi yine geceye damga vuran isim oldu.

Messi Yine Yaptı Yapacağını: 11 Dakikada Üç Gol - Resim : 1

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli dünya yıldızının 11 dakikada hat-trick yapması dikkat çekti.

New England Revolution ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero ile 2 gol bulabildi.

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