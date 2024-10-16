Arjantinli Yıldız Lionel Messi Bir Rekoru Daha Kırdı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya’yı 6-0’lık skorla mağlup ettiği karşılaşma dünyanın en iyi futbolcusu olarak görülen Lionel Messi bir rekora daha imza attı. Karşılaşmada 3 gol 2 asiste imza atan yıldız oyuncu, maça damga vuran isim oldu.

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin, Bolivya ile karşı karşıya geldi. Arjantin’in golleri 19, 84 ve 86'da Lionel Messi, 43'te Lautaro Martinez, 45'te Julian Alvarez ve 70. dakikada Thiago Almada’dan geldi. Tangocular grupta puanını 22’ye yükseltti. Bolivya ise 12 puanda kaldı.

Karşılaşmada hat-trick yapan Lionel Messi, uluslararası maçlarda bu başarıyı en fazla (10) gösteren oyuncu oldu.

'ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORUM'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 37 yaşındaki Messi, geleceğine ilişkin, "Geleceğimle ilgili herhangi bir tarih belirlemedim sadece tüm bunların tadını çıkartmak istiyorum. Burada olmak ve insanların sevgisini, desteğini hissetmek beni her zamankinden daha çok etkiliyor çünkü bunların son maçlarım olabileceğini biliyorum. Bunlar beni motive ediyor. Bulunduğum yerde olmanın tadını çıkartıyorum. Yaşıma rağmen burada kendimi çocuk gibi hissediyorum çünkü bu takımda çok rahatım" ifadelerini kullandı.