Galatasaray Avrupa'da 3-0 Kazandı
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında AO Thiras'ı 3-0'la geçti. Sarı-kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Avrupa arenasında yine set vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan maçta fırtına gibi sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray, son 16 turunda Almanya’nın Wiesbaden ekibiyle mücadele edecek.
Kaynak: AA
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