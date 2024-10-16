Galatasaray Avrupa'da 3-0 Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında AO Thiras'ı 3-0'la geçti. Sarı-kırmızılı ekip son 16 turuna yükseldi.

Son Güncelleme:
Galatasaray Avrupa'da 3-0 Kazandı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Avrupa arenasında yine set vermedi. Sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AO Thiras'ı 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

Galatasaray Avrupa'da 3-0 Kazandı - Resim : 1

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndaki Dappos Karterados Salonu'nda oynanan maçta fırtına gibi sarı-kırmızılılar, 25-14, 25-11 ve 25-17'lik setlerle parkeden 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray, son 16 turunda Almanya’nın Wiesbaden ekibiyle mücadele edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Galatasaray
Son Güncelleme:
Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi Anadolu Efes, Maccabi Playtika Tel Aviv'e Yenildi
Sözcü'de Beklenmedik Kriz! Apar Topar Ekran Yüzü Veda Etti Sözcü'de Beklenmedik Kriz! Apar Topar Ekran Yüzü Veda Etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sert Konuştu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sert Konuştu
Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var Evde Kuş Besleyenler Aman Dikkat: Bu 8 Kritik Detayı Sakın Atlamayın! Hayati Önemi Var