Ünlü Türk Helva Markasında Ölümcül Bakteri Çıktı: Tüm Marketlerden Toplatılıyor

SALMONELLA TEHLİKESİ NEDİR?

Salmonella bakterisi, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde, yaşlılarda, çocuklarda ve hamilelerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kontamine ürünü tüketenlerde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve yüksek ateş gibi belirtiler görülebilir. Uzmanlar, bu semptomları yaşayanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurguluyor.

Tüketicilere çağrıda bulunan yetkililer, ellerinde belirtilen partiye ait ürün bulunanların kesinlikle tüketmemeleri ve iade etmeleri gerektiğini hatırlattı. Gıda güvenliğinin hayati önemde olduğu bu olay, ambalajlı ürün alırken parti numarası ve son tüketim tarihinin kontrol edilmesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.