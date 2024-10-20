Antalyaspor Tribünlerinden Alex de Souza'yı Şoke Eden Çağrı

Galatasaray'a mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için istifa çağrıları yükseldi. Alexli Antalyaspor son 3 maçını kazanamadı.

Son Güncelleme:
Antalyaspor Tribünlerinden Alex de Souza'yı Şoke Eden Çağrı

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Antalyaspor’da teknik direktör Alex de Souza’ya tribünlerden istifa çağrıları yükseldi.

Antalyaspor Tribünlerinden Alex de Souza'yı Şoke Eden Çağrı - Resim : 1

Icardi’nin golüyle farkın 2’ye çıktığı dakikalarda, Antalyaspor tribünlerinden tepkiler yükseldi. Maçın 52. Dakikasında gelen golün ardından Akdeniz ekibinin taraftarları tezahüratlarla Alex de Souza’yı istifaya davet etti.

Bu sezon Antalyaspor’un başında 9 karşılaşmaya çıkan Alex, son 3 maçını kazanamazken toplamda 4 yenilgi aldı. 2 maç ise berabere bitti.

Antalyaspor-Alex Krizinde Yeni Perde: Temsilcisini ÇağırdıAntalyaspor-Alex Krizinde Yeni Perde: Temsilcisini ÇağırdıSpor

Etiketler
Antalyaspor Galatasaray
Son Güncelleme:
Kalorifer Petekleri Neden Pencerenin Altında Oluyor? Kimse Bilmiyor Ama Bilimsel Bir Nedeni Var Kalorifer Petekleri Neden Pencerenin Altında Oluyor? Kimse Bilmiyor Ama Bilimsel Bir Nedeni Var
Tarihi Başarı: Ultra Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçti Tarihi Başarı: Bengisu Avcı, Molokai Kanalı'nı Geçti
Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak Kaloriferinizin İçine Top Şeklinde Yerleştirmek Yetiyor: Eviniz Mis Gibi Kokacak
Adanaspor-Şanlıurfaspor Maçı Detayları Adanaspor-Şanlıurfaspor Maçı Detayları