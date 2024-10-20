Antalyaspor Tribünlerinden Alex de Souza'yı Şoke Eden Çağrı
Galatasaray'a mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza için istifa çağrıları yükseldi. Alexli Antalyaspor son 3 maçını kazanamadı.
Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Antalyaspor’da teknik direktör Alex de Souza’ya tribünlerden istifa çağrıları yükseldi.
Icardi’nin golüyle farkın 2’ye çıktığı dakikalarda, Antalyaspor tribünlerinden tepkiler yükseldi. Maçın 52. Dakikasında gelen golün ardından Akdeniz ekibinin taraftarları tezahüratlarla Alex de Souza’yı istifaya davet etti.
Bu sezon Antalyaspor’un başında 9 karşılaşmaya çıkan Alex, son 3 maçını kazanamazken toplamda 4 yenilgi aldı. 2 maç ise berabere bitti.
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