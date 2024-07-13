Antalyaspor-Alex Krizinde Yeni Perde: Temsilcisini Çağırdı

Antalyaspor'daki forma imzalama krizinde yeni bir gelişmenin yaşandığı iddia edildi. Öne sürülen bilgiye göre, Alex de Souza, temsilcisini Türkiye'ye çağırdı.

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Antalyaspor-Alex Krizinde Yeni Perde: Temsilcisini Çağırdı

Antalyaspor’un Burdur’daki kampında efsanesi olduğu Fenerbahçe’nin taraftarının forma imzalatma isteğini kırmayan Alex de Souza kriz yarattı.

Antalyaspor’dan yapılan açıklamada, "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor-Alex Krizinde Yeni Perde: Temsilcisini Çağırdı - Resim : 1

Bu açıklamanın ardından Brezilyalı teknik direktörün temsilcisini Türkiye’ye çağırdığı iddia edildi.

Sports Digitale Genel Yayın Yönetmeni Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Alex de Souza'nın sözleşmesinde '10 Temmuz 2024 tarihine kadar Transfer tahtası açılmazsa; Antalyaspor'a tazminat ödemeden tek taraflı sözleşmesini feshedebilir' maddesi bulunduğu belirtildi.

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