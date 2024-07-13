Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İçin Premier Lig Devinden Servet İstedi!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için Manchester United'tan 35 milyon Euro istediği iddia edildi. Kırmızı Şeytanların bu teklifi kabul etmemesi durumunda, takasın da gündeme gelebileceği belirtildi.

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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu İçin Premier Lig Devinden Servet İstedi!

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon fırtına gibi esen ve A Milli Takım’daki performansıyla da kendisinden söz ettiren Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi.

Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Ferdi için istediği bonservis bedeli de belli oldu. Premier Lig ekibi Manchester United’ın Ferdi için 25 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. Ancak sarı-lacivertli ekip bu bedeli yeterli bulmadı. Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro istediği belirtildi.

Kırmızı Şeytanların bu bedelde artırıma gitmemesi durumunda takasın da gündeme gelebilecğei belirtilirken, Fenerbahçe'nin Manchester United'dan Jadon Sancho'yu isteyebileceği iddia edildi.

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