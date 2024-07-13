Wimbledon'da Finalin Adı Belli Oldu

Wimbledon yarı finalinde Lorenzo Musetti'yi 3-0 mağlup eden Novak Djokovic finalde geçen yılın şampiyonu Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

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Wimbledon'da Finalin Adı Belli Oldu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da erkeklerin 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve 3 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz, finale yükselme başarısı gösterdi.

Londra'da düzenlenen turnuvada, tek erkekler yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Wimbledon'da daha önce 7 kez şampiyonluk yaşayan Djokovic (2), kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan Lorenzo Musetti'yi (25) 6-4, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

WIMBLEDON FİNALİ NE ZAMAN?

Wimbledon tek erkekler finali, 14 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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