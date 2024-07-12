Ahmet Çakar'dan Sürpriz Destek: TFF Seçimlerinde Oyunu Kime Atacağını Açıkladı

FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde hangi başkan adayını destekleyeceğini açıkladı.

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Ahmet Çakar'dan Sürpriz Destek: TFF Seçimlerinde Oyunu Kime Atacağını Açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerinde Mehmet Büyükekşi’nin karşısındaki tek rakip olan İbrahim Hacıosmanoğlu’na sürpriz bir destek de Ahmet Çakar'dan geldi.

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, TFF seçimlerinde Hacıosmanoğlu’na oy atacağını açıkladı.

Çakar, Hacıosmanoğlu'na desteğini şu sözlerle açıkladı:

”Servet yardımcı federasyon Başkanlığından çekildi çok tuhaf bir durum.
Deli dolu İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon Başkanlığına aday.
Kendisine de imza verdim.
Sevgili başkan artık BYLOKK çu Mehmet Büyükekşi’ye karşı rakip.
Kardeşim Ali KUM ve Ben Sn. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun SONUNA kadar arkasındayız.”

'İBRAHİM BEY 'O GÜN BEN DE HATA YAPTIM' DEDİ'

Ahmet Çakar, Trabzonspor başkanı iken hakem rehin alan Hacıosmanoğlu’nu bu olayı sorduğunu da açıkladı:

“Az önce İbrahim Hacıosmanoğlu ile yemekteydim ona bizzat sordum bugün olsa hakemleri yine rehin alır mıydın dedim. İbrahim beyin verdiği cevap ‘HAYIR insanlar HATA yapar o gün ben de HATA yaptım’ dedi “

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Ahmet Çakar Türkiye Futbol Federasyonu
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