Galatasaray'ın Başı Bu Kez Köhn Transferi Nedeniyle Belada
Galatasaray'ın başı bu kez Derrick Köhn transferi nedeniyle belaya girebilir. Hannover, sarı-kırmızılı ekibin ödemeleri geciktirdiği gerekçesiyle dava açtı.
Galatasaray’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrich Köhn ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Almanya ekibi Hannover’in Köhn transferindeki geciken ödemeler nedeniyle Galatasaray'a dava açtığı bildirildi.
Alman basınından Bild gazetesine konuşan Hannover 96 Genel Müdürü Martin Kind, "Galatasaray, Köhn transferinde ödemeyi yapmadı, para hesabımızda yok. Yasal işlem başlattık" dedi.
Sarı-kırmızılı ekip 25 yaşındaki sol beki 3.35 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.
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