FIFA'dan Galatasaray'a Şok Eden Tete Cezası: Transferinin Faturası Ağır Oldu

FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine hükmetti.

FIFA'dan Galatasaray'a Şok Eden Tete Cezası: Transferinin Faturası Ağır Oldu

FIFA'dan Galatasaray'ı şok eden bir karar çıktı. FIFA, Galatasaray'ın geçen sezonun başında yaptığı Tete transferi için son kararını verdi.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre FIFA, Galatasaray ve Tete'nin 'haksız sözleşme feshi' nedeniyle 2.5 milyon euro ceza ödemesine karar verdi.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, Tete'nin Galatasaray'a transfer olmadan önce bonservissiz ayrılması nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp aleyhine dava açmıştı.

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