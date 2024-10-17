Osimhen'den Samimi Açıklamalar

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübe gelmekle doğru bir karar verdiğini, İstanbul'da ailesiyle mutlu olduğunu söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a gelmesinin kendisinin için ayrıcalık olduğunu belirtti.

Sarı-kırmızılı formayı daha önce giyen isimlerden Didier Drogba'nın kendisinin kahramanlarından birisi olduğunu vurgulayan Osimhen, "Drogba da burada oynamıştı. Daha çok keyif olacağım başka bir yer olacağına inanmıyorum. Galatasaray taraftarlarının da beni nasıl karşıladıklarını hatırladıkça teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız, hocamız, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpte olduğumu hissettim ve ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Transfer süreciyle ilgili soruyu da yanıtlayan golcü futbolcu, şöyle konuştu:

"Transferim için ilk konuşmalar geçtiği zaman, ben kulübümde memnun değildim, 3-4 ay sonra ayrılıp başka yerlere gitmeyi düşünüyordum. Bununla ilgili isteklerim de henüz gerçekleşmemişti. O sırada hocamızla konuştum ve beni gayet güzel ikna etti. Baba olarak, hoca olarak ve insan olarak söyledikleri beni derinden etkiledi. Galatasaray'ın ne kadar kaliteli ve büyük hedefleri olan bir ekip olduğunu biliyordum. Bu oyuncularla birlikte oynamak ve burada başarılara imza atmak benim için ikna ediciydi. Kolayca ikna olduğumu düşünüyorum. Buraya gelince kulübün ve taraftarların ne kadar büyük olduğunu gördüm. Bence doğru bir karardı. İstanbul'da ailemle ve kızımla çok mutluyuz. Takım için elimden gelen her şeyi yapacağım ve önemli başarılara da imza atacağımıza inanıyorum."

"Kendimi hiçbir zaman takımın önüne koymam"

Süper Lig'de Edin Dzeko, Ciro Immobile, Mauro Icardi gibi önemli golcülerin arasında gol krallığı hedefinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Victor Osimhen, şunları söyledi:

"Ligde bence çok iyi golcüler var. Ben de iyi golcülerdenim diye düşünüyorum. Ama kendimi hiçbir zaman takımın önüne koymam, buraya gelirken de takıma destek olmak için geldim, takımın başarısı önemli. Icardi de futbola getirdiğiyle, Galatasaray'da yaptıklarıyla çok büyük bir futbolcu ve büyük bir golcü. Sahada da beraber ne kadar iyi oynadığımızı gösterdik. Gol krallığı önceliğim değil, en önemlisi takımdır. Gollerimle, asistlerimle, hücumda ve savunmada takıma yardımcı olmam gerekiyor. Goller önemli tabii ki gol atarak maç kazanıyoruz fakat gol krallığından ziyade takımın başarısı benim için birinci öncelik."

Son olarak Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Kasımpaşa maçının ilk yarısında önlem amacıyla çıkmıştım oyundan. Kulüp doktorumuz da çok yardımcı oldu, sürekli yanımda durdu. Takımla birlikte çalışmalara bugün başlayacağım. Yarından itibaren takıma entegre olurum diye tahmin ediyorum. Hafta sonundaki maçta hocanın alacağı karar göre takımda olacağım. Ben dört gözle takıma katılmayı bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA