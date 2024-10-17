Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül İddialı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Adayı Taha Akgül, "Kazandığım tecrübeyi, edindiğim bilgi birikimi ve deneyimi inşallah sahaya yansıtacağım. Güreşi şu anki durumundan kurtarmak bizlerin artık görevi." dedi.

AA'yı ziyaret eden Taha Akgül, yaptığı açıklamada, sporculuk hayatında önemli başarılar elde ettiğini ve kariyerini zirvede noktaladığını ifade etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyayla aktif sporculuk hayatını sonlandıran Akgül, 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu yaşadığını hatırlattı.

Her şeyini güreş sayesinde kazandığını vurgulayan Akgül, "Bugünlere güreş sayesinde geldim. Taha Akgül olduysam güreş sayesinde oldum. Varımı yoğumu güreşe borçluyum." diye konuştu.

Güreşçi bir aileden geldiğine işaret eden Akgül, federasyon başkanlığına neden aday olduğuyla ilgili ise şunları söyledi:

"Altyapı giderek kötüye gidiyor. Kulüp sayısı çok aza indi. Belki de güreş tarihinin kulüp desteği anlamında en kötü dönemlerini yaşıyoruz diyebilirim. Bunu gördüğüm için tesisleşme, kurumsallaşma anlamında çok eksiklerimizin olduğunu gördüğüm için aynı zamanda ulusal ve uluslararası arenada güreşin hak ettiği değer ve ağırlıkta olduğunu düşünmediğim için aday olmaya karar verdim. Seçilirsek değiştireceğimiz çok büyük hamleler olacak. Nasip olursa yapacağımız çok iş var. Bu anlamda yükümüz çok ağır, ateşten gömlek giyiyoruz."

"Cumhurbaşkanımız bizi cesaretlendirdi"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanlığı görevini 4 yıl yaptığına, kulübünde asbaşkanlık görevinde bulunduğuna dikkati çeken Akgül, yöneticilik tecrübesine sahip olduğunu dile getirdi.

Taha Akgül, sözlerine şöyle devam etti:

"Kazandığım tecrübeyi, edindiğim bilgi birikimi ve deneyimi inşallah sahaya yansıtacağım. Güreşi şu anki durumundan kurtarmak bizlerin artık görevi. Güreşin kaybedecek bir dört yıla daha tahammülü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü altyapıdaki çocuklarımız geleneksel güreşlerimize, yağlı güreşlerimize gitmeye başladılar. Biraz altyapıyı kaybetmeye başladık. Kulüplerin desteği az olduğundan, maalesef maaş alamıyorlar, maaşları çok az durumda. Kulüplerimizin yaşadığı ekonomik zorluklar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi cesaretlendirmesiyle bu yola çıktık. Bu işi de yapabileceğimi düşündüler. Sağ olsunlar, bu anlamda da kendisinin takdiri çok önemliydi. Üzerimde çok büyük sorumluluk var. İnşallah önce milletimizi sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızı utandırmayacağız. Kendisinin desteği bu anlamda çok önemli. Çünkü aşamadığımız konularda, takıldığımız yerlerde Cumhurbaşkanımızın desteğine ihtiyacımız olacak, ona gideceğiz."

Türkiye Güreş Federasyonuna tesis kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Akgül, "Nasıl basketbola gelişim merkezi kazandırıldıysa Cumhurbaşkanımıza, biz de aynısını istiyoruz diye istekte bulunduk. Sağ olsun teveccühü oldu. Keçiören'de yarım kalan bir projemiz vardı, Türkiye Güreş Federasyonuna bir kamp eğitim merkezi yapılacaktı. Bunlar inşallah bizlere nasip olur. Bu anlamda elimden gelen her şeyi yapacağım. İlk yapacağımız işler; altyapıyı tekrardan kulüplerin desteğiyle beraber toparlayıp düzeltmek, sponsorlarla federasyonun gelirlerini artırmak. Eğer federasyonun gelirlerini artırıp tekrar altyapıdaki kulüpleri canlandırabilsek, hem yağlı güreşe kaymayı durdururuz hem de güreşi bırakan sporcularımızın gidişini durdururuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA