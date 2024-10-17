Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda Heyecan İstanbul'da Yaşanacak

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda üç ve dördüncü ayak heyecanları İstanbul'da yaşanacak.

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nda Heyecan İstanbul'da Yaşanacak

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'nın üç ve dördüncü ayak yarışları, İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hız tutkunlarını buluşturacak organizasyon 25-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul Yarış Pisti, bu sezon ikinci kez Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası'na kapılarını açacak. Şampiyonada sporcular, 1000cc A&B, 600cc A&B, 500cc, 300cc, 250cc, 125 cc ile Yamaha R25 Kadınlar Kupası olmak üzere 10 farklı sınıfta mücadele edecek.

Kaynak: AA

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