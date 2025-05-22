Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz

TATLI SUYU BİLE VAR

Suluada’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, içinde bulunan tatlı su kaynağı. Hem tarihi hem de doğal açıdan zengin olan bu ada, sürdürülebilir turizmi destekleyen yapısıyla gelecek kuşaklara da aktarılmak isteniyor. Sessizlik, huzur ve turkuaz suların verdiği dinginlik arayanlar için bu ada, yaz tatilinin en özel duraklarından biri haline geliyor.