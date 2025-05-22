Bodrum, Alaçatı, Alanya Solda Sıfır Kaldı: Türkiye'nin Maldivler'i Artık Burası! Hem de Çok Ucuz
Ne Bodrum’un pahalılığı, ne Alaçatı'nın popülerliği, ne Alanya'nın kalabalığı... Sessizliğin, berrak suların ve bembeyaz kumsalların buluştuğu bu ada, görenleri kendine aşık ediyor. Türkiye'nin Maldivler'i olan bu adaya sadece tekneyle ulaşılıyor, ama bir kez giden bir daha dönmek istemiyor…
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil planları hız kazandı. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe ve denizle buluşabileceği yeni rotalar arayan tatilciler, bu yıl rotasını Ege ve Akdeniz’in popüler merkezlerinin dışına çeviriyor. Antalya kıyılarında saklı kalan eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Suluada, masalsı manzarası ve turkuaz sularıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
TÜRKİYE’NİN MALDİVLERİ ARTIK BURASI
Antalya’nın Adrasan beldesi açıklarında yer alan Suluada, berrak denizi, bembeyaz kumsalları ve el değmemiş doğasıyla "Türkiye’nin Maldivleri" olarak anılıyor. Sadece deniz yoluyla ulaşım sağlanan ada, adını ortasındaki tatlı su kaynağından alıyor ve tarih boyunca denizcilerin mola noktalarından biri olmuş.
GÖLGEDE KALAN CENNET
Bodrum ve İzmir gibi popüler destinasyonlara alternatif arayan tatilciler için Suluada adeta bir kaçış noktası sunuyor. Tekneyle yaklaşık 40 dakikalık bir yolculuğun ardından ulaşılan ada, doğa severler için tam anlamıyla huzurun adresi. Giderek artan ilgisine rağmen doğallığını koruyan Suluada, her mevsim ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
TATLI SUYU BİLE VAR
Suluada’nın en dikkat çeken özelliklerinden biri, içinde bulunan tatlı su kaynağı. Hem tarihi hem de doğal açıdan zengin olan bu ada, sürdürülebilir turizmi destekleyen yapısıyla gelecek kuşaklara da aktarılmak isteniyor. Sessizlik, huzur ve turkuaz suların verdiği dinginlik arayanlar için bu ada, yaz tatilinin en özel duraklarından biri haline geliyor.