Okan Buruk'tan Beşiktaş ve Osimhen Cevabı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Buruk, maç öncesi Antalyaspor'un iyi futbol oynadığını ve topa sahip olma yüzdesiyle ligin iyilerinden biri olduğunu söylediğini hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

”Bugün oyunun büyük bölümünde hep futbol oynamaya çalıştılar. Kalemize de birçok pozisyonda gelmeye çalıştılar. Golü erken bulduk. 2. yarıda 2-0'dan sonra daha rahat bir maç bizim için geçti. 3-0'da çok güzel bir golle yakaladık. Bizim için güzel bir galibiyet. Buradan galibiyetle döndüğümüz için tabii ki çok mutluyuz. İki takım için de çok kötü bir zemindi aslında. Yani bu zeminle futbol oynamak çok zor. Sakatlıkları da arttıracak bir zemin. İki takımdan da birer oyuncu sakatlandı biliyorsunuz. Zemin olarak bence çok kötü bir zemin ve oyuncuların sağlığını da etkileyecek bir zemin. Kazandığımız için mutluyuz. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum.”

'BEŞİKTAŞ MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Önümüzdeki hafta Beşiktaş ile oynayacakları derbiye de değinen Buruk, derbi öncesi 23 Ekim Çarşamba günü Elfsborg'la gerçekleşecek maçın önemine dikkat çekti. Buruk, “Derbiden önce Elfsborg'la bizim Avrupa Ligi maçımız var, şu an da o maçı düşüneceğiz. O maç geçtikten sonra Beşiktaş maçına hazırlanacağız. İki takım da maç oynayarak gelecek. Hem biz hem Beşiktaş. Tabii ki yorgunluklar, sakatlıklar çok fazla görüyoruz. İnşallah dediğim gibi bizim için bu devam etmez. Zorlu bir karşılaşma. Beşiktaş maçı da şampiyonluk yarışı içerisinde, bütün takımların puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında sahamızda oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her zaman olduğu gibi İyi bir çaba sarf edeceğiz. Onun yanında dediğim gibi ilk başta hedefimiz Elfsborg maçı, Avrupa kupasını biraz daha şu an ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmeye çalışacağız” dedi.

'OSİMHEN GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU'

Antalyaspor maçında üçüncü golü atan Victor Osimhen'in performansı hakkında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Birincisi hep görüyorsunuz konuşmalarında, burada çok mutlu, ülkemizde çok mutlu, Galatasaray'da çok mutlu. Bu formayı giydiği için inanılmaz keyifli. Hem stattan hem atmosferden hem oynadığımız oyundan çok büyük zevk alıyor. Çok büyük ve çok hızlı bir şekilde bir aidiyet gösterdi. Bu da çok önemli. Icardi ile anlaşmaları da bence o da çok önemli, çok değerli. İki tane çok önemli forvetimiz var. İkisinin de oyun içerisinde anlaşmaları çok önemli, değerli. Dışarıda aynı şekilde. Yani çok iyi bir oyuncu transfer ettik. Onun yanında çok da iyi bir insan transfer ettik. Takım oyuncusu olmak çok farklı bir şey. Takıma uyumlu bir insan olmak çok farklı bir şey. O yüzden iyi oyunculuğun dışında gerçekten hem iyi bir profesyonel hem de gerçekten çok karakterli kaliteli bizim takım içerisinde bu kaliteyi arttıran önemli oyunculardan biri oldu. Onunla çalıştığımız için mutluyuz. O da çok mutlu bence. Yani biz ne kadar mutluysak o da o kadar mutlu” şeklinde konuştu.

'YUNUS DA SAHANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYDİ'

Yunus Akgün'ün artan performansına da değinen Okan Buruk, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Yunus bugün de çok bence sahanın en iyilerinden biriydi. Gerçekten maçın sonunda da çok yoruldu. Hem asist yaptı hem oyun içerisinde hep topu taşıdı, oyunu çözdü, bloklar arası buluştu. Yunus sol kanatta da ne kadar iyi oynadığını da gösterdi bence. Hepimiz Yunus'u sağ kanat olarak görüyorduk, tek mevkili olarak görüyorduk ama sol kanatla da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bence Türk futbolu açısından sevinici şeylerden biri de bu, milli takımda da bu performansları vermeye çalışıyor.”

Kaynak: İHA