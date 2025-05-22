Bütün Emekliler Artık Bu Faturayı İndirimli Ödeyecek: 81 İlde Geçerli Olacak
ING Bank, emeklileri sevindirecek yeni bir kampanyaya imza attı. Emekli maaşını ING’ye taşıyan ve otomatik fatura talimatı veren müşterilere, 2.500 TL’ye kadar destek ödemesi yapılacak. 81 ilde geçerli olacak kampanyanın detayları ve başvuru şartları belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların emeklilere sunduğu promosyon fırsatları her geçen gün çeşitlenirken, ING Bank dikkat çeken bir kampanyayla öne çıktı. Banka, maaşını ING üzerinden alan emekli müşterilerine elektrik, su, doğalgaz, internet ve telefon faturalarına özel otomatik ödeme talimatı karşılığında toplamda 2.500 TL’ye kadar nakit destek sağlayacağını duyurdu.
EMEKLİLERE HER FATURA İÇİN 500 TL DESTEK ÖDEMESİ
Kampanya kapsamında, her bir fatura talimatı için 500 TL ödeme yapılacak. Bu da en fazla 5 fatura üzerinden hesaplandığında toplamda 2.500 TL’ye kadar destek anlamına geliyor. Destek, tek seferlik olarak emekli müşterilerin hesabına yatırılacak.
FATURA DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşterilerin, beş ayrı faturaya otomatik ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel ihtiyaçlara ait faturalar kabul ediliyor.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Fatura desteği kampanyasına başvurmak oldukça kolay. Emekliler, otomatik ödeme talimatlarını:
ING Mobil uygulaması üzerinden dijital olarak verebilir
Ya da en yakın ING şubesinden başvurularını gerçekleştirebilir
Bankadan yapılan açıklamada, bu kampanyanın maaş promosyonlarına ek olarak sunulduğu ve emeklilerin günlük yaşam maliyetlerini hafifletmeye yönelik bir destek olduğu vurgulandı.