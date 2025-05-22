Bütün Emekliler Artık Bu Faturayı İndirimli Ödeyecek: 81 İlde Geçerli Olacak

FATURA DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan yararlanmak için emekli maaşını ING Bank’a taşıyan müşterilerin, beş ayrı faturaya otomatik ödeme talimatı vermesi gerekiyor. Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet gibi temel ihtiyaçlara ait faturalar kabul ediliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Fatura desteği kampanyasına başvurmak oldukça kolay. Emekliler, otomatik ödeme talimatlarını:

ING Mobil uygulaması üzerinden dijital olarak verebilir

Ya da en yakın ING şubesinden başvurularını gerçekleştirebilir

Bankadan yapılan açıklamada, bu kampanyanın maaş promosyonlarına ek olarak sunulduğu ve emeklilerin günlük yaşam maliyetlerini hafifletmeye yönelik bir destek olduğu vurgulandı.