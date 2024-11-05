Galatasaray-Tottenham Maçının Hakemi Belli Oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabakada Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.
Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstlenecek.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: