Dursun Özbek Açıkladı: Galatasaray Osimhen'in Bonservisini Alacak mı?

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Napoli’den 1 yıllığına kiralanan Victor Osimhen’in geleceği ile ilgili spekülasyonlar çıkmaya devam ederken, sarı-kırmızılı ekipten söz konusu haberlere ilişkin açıklama geldi.

Bir yandan ara transferde takımdan ayrılacağı konuşulan bir yandan ise bonservisinin Galatasaray tarafından alınacağı iddia edilen Osimhen ile ilgili Başkan Dursun Özbek dikkat çeken ifadeler kullandı.

OSİMHEN'İN BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Özbek, "Sponsorluklarla Osimhen'in bonservisini alacağınız haberleri var. Bu konuya da açıklık getirir misiniz?" sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Galatasaray Futbol Takımı başarılı bir sezon geçiriyor. Victor Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Galatasaray'ın bundan sonraki yapılanması için önümüzde süre var, o zaman dikkate alacağız. Yönetim Kurulu olarak, Galatasaray camiasını memnun etmek istiyoruz ve başarı odaklı olduğumuzu kimse unutmamalı. Başarıya giden yolda Galatasaray vardır. Galatasaray, kendi pozisyonunu dikkate alacaktır. Bu konuları bugün konuşmak fayda getirmez. Osimhen çok önemli bir oyuncu, Türkiye'ye onu izlettiğimiz için çok mutluyuz.”

Osimhen Galatasaray’la şu ana kadar çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.