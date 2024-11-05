Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den Kötü Haber! Haftalarca Sahadan Uzak Kalacak

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de moraller bozuldu. Takımın yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin maçta sakatlandığı ve en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den Kötü Haber! Haftalarca Sahadan Uzak Kalacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Dev karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; çekilen MR'da milli futbolcunun kas grubunda yırtık tespit edildi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı AZ Alkmaar maçını ve ligde oynayacağı Sivasspor ve Kayserispor maçlarını kaçırması bekleniyor.

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