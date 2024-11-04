UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı İçin Karar

UEFA, Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmamasına karar verdi. İki ülkenin takımları arasındaki müsabakalar geçişte de farklı ülkelerde oynanmıştı.

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UEFA'dan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv Maçı İçin Karar

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul’da oynanmamasına karar verildi.

Maçın oynanacağı ülke ve stadyumun hafta sonuna kadar belli olacağı bildirildi.

İsrail - Filistin çatışmaları ve Türkiye'nin siyasi tutumu nedeniyle, daha önce basketbolda da Beşiktaş Emlakjet - Hapoel Tel Aviv karşılaşması, Slovenya’da oynanmıştı.

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