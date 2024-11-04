Trabzonspor-Fenerbahçe Gerilimi Siyasete Sıçradı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Birbirine Girdi

Dün gerçekleşen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararları tartışmalara neden oldu. Her iki kulüp de art arda açıklamalar yaparak tepki gösterdi. Spor camiasındaki bu tartışma siyasete de sıçradı. Hem de bu kez Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Mehmet Uçum ve Oktay Saral görüş ayrılığı yaşadı.

SARAL'DAN UÇUM'A TEPKİ

Maçın ardından Uçum, "Ne yaparsanız yapın en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı. Uçum'un paylaşımı tepkilere neden oldu fakat en büyük tepki Saral'dan geldi. Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adamın birine sesleniyorum; O kendini iyi bilir! Yazdıkların, söylediklerin hiç hoş değil. Koskoca Trabzonspor’u ve camiasını töhmet altında bırakamazsın. Hakem facialarına en çok maruz bırakılan bir takım hakkında bu tarz ifadeler kullanamazsın. Temsil ettiğin makamı da, “takım duygusu ile hareket” ederek yozlaştıramazsın! Derhal, Trabzonspor ve camiasından özür dilemelisin" diye yazdı.

Uçum tepkileri yönelik yaptığı diğer paylaşımda, kamu göreviyle tutkusu olarak kabul ettiği Fenerbahçe'nin karıştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bu duygumun kamu göreviyle hiçbir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım" dedi.

'KAMU GÖREVİMLE TAKIM TUTKUMU BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN'

Maçın ardından tepkilere neden olan paylaşımı sonrası yeni bir açıklama yapan Mehmet Uçum, şunları kaydetmişti:

"Ne derseniz deyin, evet benim kamu görevim var doğru, üstüme düşeni yaparım, yapıyorum da, doğru fikirden asla vazgeçmem, herkes şahit. Sonuna kadar da Türkiye için kendimi vakfetmeye devam edeceğim.

Ama konu FENERBAHÇE olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım, bu duygumun kamu göreviyle hiç bir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert FENERBAHÇE dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım

O yüzden konu benim kamu görevim olunca o bağlamda değerlendirin, eleştiriniz varsa söyleyin, hak verirseniz de teyid edin. Ancak konu FENERBAHÇE olunca uğraşmayın benimle kendiniz gibi benim de tamamen takım duygusuyla hareket ettiğimi kabul edin. Lütfen kamu görevimle takım tutkumu birbirine karıştırmayın."

Kaynak: Gerçek Gündem