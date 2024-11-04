Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Olan Beşiktaş'a Alman Hakem

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacağı maçta düdük çalacak isim belli oldu. Maça Alman hakem Sven Jablonski atandı.

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Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Olan Beşiktaş'a Alman Hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş’ın Malmö ile oynayacağı maçın hakemi açıklandı.

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sven Jablonski’nin yöneteceği bildirildi.

Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak Olan Beşiktaş'a Alman Hakem - Resim : 1

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Tobias Reichel olacak.

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