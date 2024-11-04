Osimhen ve Davinson Sanchez Görüşme Odasına Çekildi: Özbek Durumdan Rahatsız

Galatasaray'da isimleri sık sık transfer dedikodularına karışan Osimhen ve Davinson Sanchez Başkan Dursun Özbek tarafından görüşme odasına çekildi. Özbek iki oyuncuya bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

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Osimhen ve Davinson Sanchez Görüşme Odasına Çekildi: Özbek Durumdan Rahatsız

Süper Lig’de fırtına gibi esmeye devam eden Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, devre arasında takımdan ayrılacaklarına dair iddialarla gündeme gelen 2 futbolcusunu görüşme odasına çekti. Özbek, sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk mücadelesi verirken çıkan transfer dedikodularından rahatsızlık duyduğunu aktardı.

Osimhen ve Davinson Sanchez Görüşme Odasına Çekildi: Özbek Durumdan Rahatsız - Resim : 1

Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Başkan Dursun Özbek devreye girdi. Konuya ilişkin duyduğu rahatsızlığı oyunculara anlatan Özbek’in bu oyunculara "Devre arasında bir başka kulübe gitmeyin. Şampiyonluğu birlikte kutlayıp 5. yıldızı takalım. Transferi sonra konuşalım" dediği öne sürüldü.

Osimhen ve Davinson Sanchez Görüşme Odasına Çekildi: Özbek Durumdan Rahatsız - Resim : 2

Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Victor Osimhen ise, Galatasaray kariyerinde 7 maçta 4 gol ve 4 asist yaptı.

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