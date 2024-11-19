Real Madrid Başkanı, Arda Güler Tartışmalarına Son Noktayı Koydu

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen ancak istediği süreleri bir türlü bulamayan Arda Güler’in sabrının taştığı ve eflatun-beyazlı ekipten ayrılacağına yönelik haberler sık sık gündeme gelirken, başkan Florentino Perez tartışmalara noktayı koydu.

Arda Güler’in geleceği sık sık gündeme gelirken, Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez, medya mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Perez, Arda’nın takımda kalacağını söyledi. Perez konuya ilişkin, "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Perez’in Arda’nın bulduğu forma süresi hakkında da teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü kaydedildi. Haberlerde, Ancelotti’nin Arda Güler’e defansif yönde de kendisini geliştirmesi gerektiğini söylediği iddia edildi.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid forması ile 12 maça çıktı. Milli yıldız bu maçlarda gol ya da asist başarısı gösteremedi.