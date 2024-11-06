Arda Güler Real Madrid Defterini Kapattı: Taraftarlar Çılgına Döndü

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Milan mağlubiyetinin yaşandığı karşılaşmada da süre alamadı. Milli oyuncunun Real Madrid defterini kapattığı iddia edildi.

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Arda Güler Real Madrid Defterini Kapattı: Taraftarlar Çılgına Döndü

Real Madrid’de istediği süreyi bir türlü bulamayan Arda Güler’le ilgili spekülasyonlar devam ederken, milli yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eflatun-beyazlıların Milan’a 3-1’lik skorla mağlup olduğu karşılaşmada da süre alamadı.

Arda Güler Real Madrid Defterini Kapattı: Taraftarlar Çılgına Döndü - Resim : 1

Karşılaşmanın ardından Milan, Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 2’inci galibiyetini alırken, Real Madrid de ikinci yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. Milli oyuncu Arda Güler’in bu maçta da süre almaması Real Madrid taraftarını çılgına çevirdi.

İspanyol taraftarlar, Arda Güler’e süre vermeyen teknik direktör Carlo Ancelotti’yi topa tutarken, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılması gerektiğini savundu.

ARDA AYRILMAYI KAFASINA KOYDU

Arda Güler’in bu maçta da yedek kulübesinde oturması, yıldız oyuncuyu da çileden çıkardı. Genç oyuncunun Real Madrid defterini kafasında kapattığı iddia edilirken, devre arasında takımdan ayrılacağı kaydedildi.

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