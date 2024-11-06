Galatasaray'dan 125 Milyonluk Anlaşma

Galatasaray, forma sırtı sponsorluğu için Pasifik Holding ile 125 milyon TL'lik anlaşma imzaladı. Anlamanın detayları KAP'a bildirildi.

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Galatasaray'dan 125 Milyonluk Anlaşma

Galatasaray, aradığı forma sırt sponsorunu buldu. Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldı.

Galatasaray'dan 125 Milyonluk Anlaşma - Resim : 1

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sponsorunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir” denildi.

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