Galatasaray'dan 125 Milyonluk Anlaşma

Galatasaray, aradığı forma sırt sponsorunu buldu. Pasifik Holding'le 2024-2025 sezonu için 125 milyon TL + KDV karşılığında sırt sponsorluğu anlaşmasına varıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sponsorunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir” denildi.