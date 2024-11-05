Süper Lig'den Hollanda'nın Yolunu Tuttu
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Edouard Michut, Hollanda liginin yolunu tuttu. Fransız oyuncu, Fortuna Sittard ile 2027'ye kadar imzaladı.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor’dan ayrılan Fransız futbolcu Edouard Michut Hollanda’nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Michut'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, Michut ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Hollanda ekibiyle sözleşme imzalayan Michut, Heerenveen maçında stadyumdaydım ve kendimi çok iyi hissettim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.