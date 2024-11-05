Süper Lig'den Hollanda'nın Yolunu Tuttu

Süper Lig ekibi Adana Demirspor’dan ayrılan Fransız futbolcu Edouard Michut Hollanda’nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard, Michut'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, Michut ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Hollanda ekibiyle sözleşme imzalayan Michut, Heerenveen maçında stadyumdaydım ve kendimi çok iyi hissettim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.