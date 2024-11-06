Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan PFDK’ye Sevk Edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 'sportmenliğe aykırı hareketleri', 'hakareti' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve futbolculardan Edin Dzeko'nun 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise 'sportmenliğe aykırı hareketleri' ve 'hakareti' sebep gösterilerek tedbirsiz olarak kurula sevki gerçekleşti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan , sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı , sportmenliğe aykırı açıklamalar

, sportmenliğe aykırı açıklamalar Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması

Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi

Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi

Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları

Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA