Trabzonspor Galibiyetinin Ardından Acun Ilıcalı'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Yaşananlar Tam Anlamıyla Rezalet, Futbol Katledildi'

Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı.

'BARIŞ GELSİN İSTİYORUZ'

Ilıcalı,"Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Biz futbolda tansiyon düşsün istiyoruz. Rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı yok. Tüm yönetici arkadaşlarım, başkanım aynı fikirde. Biz tansiyon düşsün, barış gelsin istiyoruz. Rekabet ölümüne ama saha içinde kalsın. Maalesef ülkemizde, son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor” dedi.

Ilıcalı, “Bugün yeni bir hakem rezaleti yaşandı. Yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. ‘Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler. Futbol, hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük. VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı” ifadeleriyle VAR kararlarına sert tepki gösterdi.

'TRABZONSPOR’UN DA GOLÜ VERİLMEDİ'

Hatalı kararlara dikkat çeken Ilıcalı, “Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın” sözlerini dile getirdi.

Sarı-lacivertli yönetici, “Yapı diyoruz, mizaha vurarak kendilerini deşifre ediyorlar. Gülüyorum artık. Türk futbolunun hali bu hakemlerle bu kadar olur. Yapının ne olduğunu gördünüz işte, alın size yapı. Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa buyursun sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanı’mızdan da şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bu konuları takip ediyor. Olayları görüyor. TFF'nin alacağı kararları bekliyoruz, güveniyoruz; mutlaka bir şey olacaktır” diyerek de TFF’ye seslendi.

Ilıcalı, sözlerini şöyle noktaladı:

“Tiyatro her gün, her hafta; dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok, her hafta rezalet. Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Lehimize vermeyin, haksızlık yapmayın. Bize 1 tane haksız verip karşı tarafa 3 tane vermeyin. Komik oluyorsunuz.

Kaynak: İHA