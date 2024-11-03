Görenler Gözlerine İnanamadı! Mesut Özil Ehliyet Sınavına Girdi

Eski futbolcu Mesut Özil, Arnavutköy'de motosiklet ehliyeti sınavına girdi. Sınav kurulu isim benzerliği olduğunu düşünürken, ünlü futbolcuyu sınav alanında görenler şoke oldu.

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Geçtiğimiz yıl futbolu bırakarak emekli olan Mesut Özil, yeni hobiler edinmeye devam ediyor. Mesut Özil, Arnavutköy'de bulunan Taşoluk Trafik Eğitim Parkuru'nda A1 motosiklet ehliyeti almak için saat 10.45'te sınava girdi.

Sınav kurulu, isim benzerliği olduğunu düşünürken, eski futbolcunun sınav saatinde alanda olmasıyla herkes şoke oldu. Motosiklet kullanırken çevresindekilerden büyük ilgi gören ünlü futbolcunun, dikkatli ve kontrollü sürüşü cep telefonları ile kaydedildi.

Görenler Gözlerine İnanamadı! Mesut Özil Ehliyet Sınavına Girdi - Resim : 1

Özil'in motosiklet kullandığı ve parkurda girdiği sınav anları sosyal medyada gündem oldu.

FUTBOL KARİYERİ

Kariyerine Almanya'da başlayan ve Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de sergilediği performansla Real Madrid'e transfer olan Mesut Özil; Schalke 04, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giydi.

Dünyaca Ünlü Futbolcu Mesut Özil Cami TemizlediDünyaca Ünlü Futbolcu Mesut Özil Cami TemizlediSpor

Kaynak: İHA

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