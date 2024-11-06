Süper Lig'in Efsane Kulübü Akhisarspor Batıyor! Tesisler Yokluk İçinde, Artık Maça Çıkmayacaklar

Süper Lig'in eski ekiplerinden Akhisarspor, batma tehlikesiyle karşı karşıya... Resmi açıklama yayınlayan Akhisarspor, maddi zorlukları yaşadığını ve maçlara çıkmayacaklarını açıkladı.

Süper Lig'in Efsane Kulübü Akhisarspor Batıyor! Tesisler Yokluk İçinde, Artık Maça Çıkmayacaklar

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un tesislerinde elektrik ve suyun bile olmadığı öğrenildi. Akhisarspor, maçlara çıkmama kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Süper Lig'in Efsane Kulübü Akhisarspor Batıyor! Tesisler Yokluk İçinde, Artık Maça Çıkmayacaklar - Resim : 1

"Tesislerimizde elektrik yok. Su yok. Gaz yok. Abonelik alamıyoruz. Çünkü verilmesin diye belediye tarafından dilekçe verilmiş. Çocuklar stresli ve yorgun. Her şey düzelene ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız."

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