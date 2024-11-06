Süper Lig'in Efsane Kulübü Akhisarspor Batıyor! Tesisler Yokluk İçinde, Artık Maça Çıkmayacaklar

Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor'un tesislerinde elektrik ve suyun bile olmadığı öğrenildi. Akhisarspor, maçlara çıkmama kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tesislerimizde elektrik yok. Su yok. Gaz yok. Abonelik alamıyoruz. Çünkü verilmesin diye belediye tarafından dilekçe verilmiş. Çocuklar stresli ve yorgun. Her şey düzelene ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık. Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız."