Fenerbahçe'de Arda Güler Sesleri: Mourinho Devrede

Real Madrid’deki geleceği merak konusu olan Arda Güler için İspanya’dan çarpıcı bir iddia geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun, Arda’nın kiralık olarak transferi için Real Madrid Başkanı Florentina Perez ile görüştüğü öne sürüldü.

Eflatun-beyazlı ekipte mutlu olmadığı ve ayrılığı kafasına koyduğu iddia edilen Arda Güler’le ilgili El Nacional'in haberi, Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak cinsten oldu. Mourinho’nun Arda Güler’i sezon sonuna kadar kiralamak istediği kaydedildi.

İspanyolların haberinde, Mourinho’nun bizzat Real Madrid Başkanı Perez ile görüştüğü ve transferde kolaylık istediği kaydedildi.

Arda Güler’in oynatılmamasına ilişkin memnuniyetsizlik sürerken, Arda’nın teknik direktör Ancelotti’nin gözüne bir türlü girememesiyle ayrılık ihtimalinin kuvvetlendiği belirtildi.