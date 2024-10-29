Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Tarihi Başarı! Bu İki İsmi Çok Duyacağız

Bu yılın Altın Top ödülü sahibini bulurken, Machester City'nin yıldız ismi Rodri bu başarıya ulaşan isim oldu. Milli yıldız Arda Güler ise en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda verilen ödülde büyük bir başarı sergiledi. Arda, sıralamada ikinci oldu.

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Tarihi Başarı! Bu İki İsmi Çok Duyacağız

UEFA ile Fransız futbol dergisi France Football'un düzenlediği 2024 Altın Top ödülü, sahibini buldu. Altın Top’un kazananı İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Rodri oldu. Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler de törende tarihi bir başarıya imza attı.

Real Madrid'in Yıldızı Arda Güler'den Tarihi Başarı! Bu İki İsmi Çok Duyacağız - Resim : 1

Adından çokça söz ettiren Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası'nda ikinci oldu. Kupanın sahibi ise Barcelona’da fırtına gibi esen Lamine Yamal oldu.

Arda Güler, en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen ödülde, en iddialı isimler arasında yer alıyordu.

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