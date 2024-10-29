Hüseyin Yücel'den TFF'ye Sert Tepki: 'Kaşarlaşmış Zihniyetteki Hakemleri Atamayın!'

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Derbinin ardından maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki yağdı. sSyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'RAKİBİMİZ YİNE EDEBİYLE SEVİNEMEDİ'

Galatasaray Kulübü’nün karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla gaflete düştüğünü dile getiren Yücel, “Rakibimiz bu akşam yine edebiyle sevinemedi. Özellikle sosyal medyada geçen sene salıncak paylaşımı gafletinde bulunan rakibimiz, yine bir başka gaflete imza atmıştır. Tabii ne trajikomiktir ki bu paylaşımları yapan rakibimiz geçtiğimiz sezondan beri hem federasyonun hem de MHK’nin salıncağından inmemektedir. Bu da trajikomik bir durumdur. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada deplasman tribününü doldurdular. Takımlarını 90 dakika boyunca yalnız bırakmadılar” diye konuştu.

'KAŞARLAŞMIŞ ZİHNİYETTE HAKEM ATAMASI YAPMASINLAR'

Süper Lig’deki maçlarına genç hakemlerin atanmasını istediklerini belirten Hüseyin Yücel, “Son bir parantez de federasyonumuza açmak istiyorum. Sayın federasyon başkanına, MHK’ye ya da artık federasyondan kim dinliyorsa rica ediyorum. Madem yabancı hakem getiremiyoruz, lütfen bundan sonra bizim maçlarımıza kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar. En azından genç hakem arkadaşlarımızı bizim maçlarımıza atasınlar. Hata yaptıkları takdirde de en fazla canları sağ olsun deriz. Çünkü hiçbir şekilde emin değiliz ki maça çıkmadan önce bu tip hakemlerin kafasında bin tane tilki dolaşıyor. Beyinlerinin arkasında bin tane tilki cirit atıyor. O yüzden buradan ricamız madem yabancı hakem atayamıyoruz, getiremiyoruz, getirmiyoruz; lütfen bizim maçlarımıza genç arkadaşları atasınlar” ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLAMAZSAK AĞLAMAYIZ'

Derbide galibiyeti hak eden tarafın Beşiktaş olduğunu söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

“Bu akşam sahada oynayan takım Beşiktaş’tı. Mücadele eden, hak eden Beşiktaş’tı. Maalesef duran toptan şanssız iki gol yedik. Maçı bu anlamda kaybettik. Ben inanıyorum ki sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz. Yeter ki biz böyle oynamaya, mücadele etmeye devam edelim. Bunu başarabilmemiz için Beşiktaş’ın çok güzel bir sözü var. ‘Sevinmedik için sevmedik.’ Şampiyon olamazsak ağlamayız. Ama deriz ki art niyet yok. Genç hakem arkadaşlar hata yaptılar. Bundan dolayı şampiyonluğumuz elimizden gitti. Ama göz göre göre haksızlık yapılması ciğerimize, yüreğimize dokunuyor. Bu olmaz, bu çok ağır geliyor.”

‘GALATASARAY, MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLAMALIYDI'

Galatasaray’ın derbi maçta 9 kişi kalması gerektiğini belirten Hüseyin Yücel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her maçtan sonra konuşmuyoruz. Ben maç öncesinde hakemin yönetimine güvenmek istiyoruz demiştim. Sonuca etki etmeyecek bir yönetim anlayışı sergilemesini ümit ediyoruz demiştim. Tabii ki hakemler hata yapacaklardır. Tabii ki göremedikleri pozisyonlar olacaktır. Ama bu kadar bariz, rakibimiz 10 belki de 9 kişi kalması gerekirken maçı 11 kişi ile tamamlıyor. Bu VAR’a rağmen göz göre göre kabul edilebilir bir şey değil.”

'NE YAPALIM, FEDERASYONU MU BASALIM?'

Yücel, "Daha kuvvetli konuşacak mısınız?" sorusuna ise "Daha kuvvetli ne yapalım? Federasyonu mu basalım?" cevabını verdi.

Kaynak: DHA